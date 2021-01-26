Собянин заявил, что технополис "Москва" скоро начнет выпуск вакцины "Спутник V"

26 января, 21:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ближайшее время технополис "Москва" начнет производство вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Сергей Собянин.
"В ближайшее время в технополисе "Москва" начнется выпуск вакцины от коронавируса "Спутник V". Городские службы сделали все, чтобы завод компании "Р-Фарм" заработал как можно быстрее, в том числе оперативно построили энергетические объекты", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр отметил, что власти Москвы оперативно возвели все необходимые дополнительные объекты для хранения и производства вакцины.
"В процессе производства "Спутника V" много нюансов. Например, нужен перегретый пар, для которого понадобилась отдельная паровая котельная. Для поддержания температурного графика 80/60 градусов специалисты комплекса городского хозяйства построили центральный тепловой пункт. Для хранения вакцины – большой хладоцентр", – сообщил Собянин.
Как сообщалось, в технополисе "Москва" планируется производить около 10 миллионов единиц вакцины "Спутник V" в месяц. Для оснащения производства было закуплено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе 156 волновых биореакторов, 11 биореакторов с осевым перемешиванием, 2 высокоскоростные линии розлива и роботизированную линию упаковки в пачки. На предприятии создадут около 500 рабочих мест.
Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины "Спутник V"
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