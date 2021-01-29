Статус резидента технополиса "Москва" в прошлом году получили 22 предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Статус резидента технополиса "Москва" в прошлом году получили 22 высокотехнологичных предприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2020 году статус резидента получили 22 предприятия, это четверть от общего количества резидентов ОЭЗ. Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 миллиарда рублей, также они планируют создать около трех тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что новые резиденты будут производить коммутаторы, цифровые платформы, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудования, лекарственные препараты, а также займутся оптическими и энергоэффективными решениями и выпуском сим-карт.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что несколько компаний уже приступили к реализации своих проектов. Он подчеркнул, что новые резиденты вложили уже свыше 1,8 миллиарда рублей и создали 450 рабочих мест.

"При этом почти треть предприятий построит новые заводы на площадке "Алабушево", они займут около 7,3 гектара земельных участков, еще одна компания разместится там же, в инновационном лабораторно-промышленном корпусе, и займет более девяти тысяч квадратных метров. Остальные компании предпочли локализоваться в готовых производственных помещениях общей площадью около 26 тысяч квадратных метров в Печатниках", – добавил Прохоров.

Отмечается, что с каждым годом количество заявок на получение статуса резидента увеличивается. Прохоров уточнил, что большую часть предприятий привлекает развитая инфраструктура и доступ к налоговым послаблениям.

"Совокупный объем всех налоговых льгот, полученных резидентами за весь период существования особой экономической зоны, составляет 4,5 миллиарда рублей. Сэкономленные средства предприятия могут направить на совершенствование материально-технического обеспечения, новые разработки и патентование полезных моделей и изобретений", – отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Ранее технополис "Москва" занял второе место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Рейтинг формировался на основе оценки экспертов Ассоциации кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития. Специалисты рассматривали 16 особых экономических зон страны.