Статус резидента технополиса "Москва" в прошлом году получили 22 предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Статус резидента технополиса "Москва" в прошлом году получили 22 высокотехнологичных предприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В 2020 году статус резидента получили 22 предприятия, это четверть от общего количества резидентов ОЭЗ. Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 миллиарда рублей, также они планируют создать около трех тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что новые резиденты будут производить коммутаторы, цифровые платформы, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудования, лекарственные препараты, а также займутся оптическими и энергоэффективными решениями и выпуском сим-карт.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что несколько компаний уже приступили к реализации своих проектов. Он подчеркнул, что новые резиденты вложили уже свыше 1,8 миллиарда рублей и создали 450 рабочих мест.
"При этом почти треть предприятий построит новые заводы на площадке "Алабушево", они займут около 7,3 гектара земельных участков, еще одна компания разместится там же, в инновационном лабораторно-промышленном корпусе, и займет более девяти тысяч квадратных метров. Остальные компании предпочли локализоваться в готовых производственных помещениях общей площадью около 26 тысяч квадратных метров в Печатниках", – добавил Прохоров.
Отмечается, что с каждым годом количество заявок на получение статуса резидента увеличивается. Прохоров уточнил, что большую часть предприятий привлекает развитая инфраструктура и доступ к налоговым послаблениям.
"Совокупный объем всех налоговых льгот, полученных резидентами за весь период существования особой экономической зоны, составляет 4,5 миллиарда рублей. Сэкономленные средства предприятия могут направить на совершенствование материально-технического обеспечения, новые разработки и патентование полезных моделей и изобретений", – отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.
Ранее технополис "Москва" занял второе место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Рейтинг формировался на основе оценки экспертов Ассоциации кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития. Специалисты рассматривали 16 особых экономических зон страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: