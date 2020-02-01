Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:47

Москва может поставить рекорд по прокладке тоннелей метро в 2020 году

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рекордные 42 километра тоннелей могут проложить в столице к концу 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В этом году мы хотим вырвать наш собственный рекорд – около 42 километров возможно успеть проложить в 2020 году. Метростроители ставят перед собой задачу побить собственный рекорд прошлого года", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В 2019 году в городе появилось 39 километров тоннелей для нужд Московского метрополитена.

По словам Бочкарева, сейчас активно строят 42 станции подземки. На работах задействованы 18 тоннелепроходческих щитов и 30 тысяч строителей. Он уточнил, что в 2020 году власти рассчитывают открыть второй участок Некрасовской линии.

На данном направлении расположены четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Также строители обеспечат интеграцию Некрасовской линии со станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) "Лефортово" и "Авиамоторная".

Работы идут и на Коммунарской линии метро. Заммэра заявил, что 31 января в Москве запустили шестиметровый щит "Дарья", который проложит тоннель между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева". Длина участка – 825 метров.

Ранее Бочкарев рассказал, что в конце 2020 года планируется начать строительство Рублево-Архангельской линии метро. Специалисты готовят технологические и технические задания для проектов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика