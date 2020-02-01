Москва может поставить рекорд по прокладке тоннелей метро в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рекордные 42 километра тоннелей могут проложить в столице к концу 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В этом году мы хотим вырвать наш собственный рекорд – около 42 километров возможно успеть проложить в 2020 году. Метростроители ставят перед собой задачу побить собственный рекорд прошлого года", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В 2019 году в городе появилось 39 километров тоннелей для нужд Московского метрополитена.

По словам Бочкарева, сейчас активно строят 42 станции подземки. На работах задействованы 18 тоннелепроходческих щитов и 30 тысяч строителей. Он уточнил, что в 2020 году власти рассчитывают открыть второй участок Некрасовской линии.

На данном направлении расположены четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Также строители обеспечат интеграцию Некрасовской линии со станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) "Лефортово" и "Авиамоторная".

Работы идут и на Коммунарской линии метро. Заммэра заявил, что 31 января в Москве запустили шестиметровый щит "Дарья", который проложит тоннель между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева". Длина участка – 825 метров.

Ранее Бочкарев рассказал, что в конце 2020 года планируется начать строительство Рублево-Архангельской линии метро. Специалисты готовят технологические и технические задания для проектов.