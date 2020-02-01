Строительство Рублево-Архангельской линии метро могут начать в конце 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основные работы по строительству нового радиального направления столичной подземки – Рублево-Архангельской линии – планируют начать в конце 2020 – начале 2021 годов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Рублево-Архангельская линия давно рассматривалась нами в качестве перспективной линии развития метрополитена. Наконец-то проведены финальные работы по утверждению трассировки этой линии", – объяснил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам специалиста, сейчас инициирован процесс формирования технологических и технических заданий на проектирование линии. При этом градостроительные документы будут готовить с учетом детальных маршрутов и местности.

Андрей Бочкарев также уточнил, что в проекты будущих станций московского метро будут закладывать возможность автоматического ведения поездов. В частности, подобные системы опробуют на Некрасовской линии метро. В то же время автоматический режим ведения поездом не является основным, добавил заммэра.

Ранее Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. По словам градоначальника, участок могут достроить до конца 2022 года.