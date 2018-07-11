Эксперт объяснил, зачем ФНС информация о счетах физлиц от банков

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Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне налоговых проверок.

Так налоговики планируют бороться с незаконным предпринимательством. ФНС сможет загрузить данные обо всех транзакциях россиян в свою программу, чтобы выявлять неплательщиков НДФЛ.

Проверки могут коснуться не только незаконных предпринимателей. Эксперты уверены, что изменения дадут налоговикам возможность контролировать все средства, поступающие на счета граждан.

Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт" Вячеслав Путиловский считает, что для обычных россиян это создаст дополнительные проблемы. Они связаны с тем, что ФНС уже сейчас не может собирать налоги, которые должна, пояснил он в эфире радиостанции Москва FM.

"Предоставление им доступа к информации по переводам даст возможность еще узнать, кто и что не платит", – рассказал эксперт.

ФНС требует у банков доступ к сведениям о счетах физлиц вне проверок

По его мнению, люди станут получать "тонны всевозможных требований" по оплате налогов и будут вынуждены доказывать свою невиновность.

В первую очередь инициатива все же затрагивает предпринимателей, насчет которых Путиловский тоже высказал свою точку зрения. "Здесь будет два варианта. Первый – либо они не смогут администрировать и взыскивать налоги, второй – люди просто уйдут "в тень" и будут расплачиваться наличными"... Здесь пытаются "прижать" самозанятых – тех, кто формально предпринимателями не является", – заключил он.