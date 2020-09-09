Россияне стали отказываться от банковских карт

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Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт, число которых сократилось до 190,3 миллиона. Как следует из данных Центрбанка, которые приводит РИА Новости, показатель уменьшился на рекордные за пять лет 4,5 миллиона единиц.
Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году – тогда число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц. В результате упал выпуск карт банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч.
Аналитики одной из причин сокращения карт назвали ужесточение правил выдачи на фоне ограничительных мер в экономике из-за коронавируса. Среди других факторов – насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже почти три карты.
Отмечается, что раньше россияне оформляли по несколько карт с намерением получить кешбэк, однако многие банки сократили программы лояльности. Кроме того, банки стали предлагать карты только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут их использовать.
Ранее эксперты рассчитали индекс здоровья банковского сектора РФ и пришли к выводу, что в течение следующих четырех кварталов 36 российских банков могут лишиться лицензии.
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