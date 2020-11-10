Водитель рассказал об обрушении конструкции на Рублево-Успенском шоссе

Фото: Москва 24

Водитель Алексей Чернышев рассказал, как стал очевидцем обрушения бетонной конструкции на Рублево-Успенском шоссе и выжил.

"Ехали за бетономешалкой, все нормально было, все хорошо. Бетономешалка проходила данную арку и верхом задела конструкцию. Так как конструкция была залита совершенно недавно, бетон, видимо, не схватился", – заявил очевидец в беседе с телеканалом Москва 24.

По словам Чернышева, он успел затормозить до полного обрушения фрагмента инженерного сооружения.

"С моей стороны показалось, что что-то упало от конструкции, и я немножечко притормозил. В принципе, наверное, это и спасло, что мы не заехали туда дальше", – уточнил водитель.

Он рассказал, что в машине на момент инцидента находились его родители и сын, они не пострадали.

На Рублево-Успенском шоссе днем 10 ноября произошло обрушение бетонного сооружения. Конструкция упала на проезжую часть, из-за чего в районе места происшествия ввели ограничения движения.

