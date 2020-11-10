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Происшествия

17:05

Гормост назвал причину падения ограничителя на Рублево-Успенском шоссе

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Причиной падения ограничительной конструкции на Рублево-Успенском шоссе стал миксер-бетоновоз, который въехал в бетонную балку. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГБУ "Гормост".

"На Рублево-Успенском шоссе проводились работы по устройству защитных удерживающих габаритных ворот Успенского путепровода на МКАД. В конструкцию, которая не предназначена для проезда крупногабаритного транспорта, въехал миксер-бетоновоз", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что машина задела ограничительную конструкцию, в результате она упала.

Как сообщили в Дептрансе, движение транспорта по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыто в оба направления. На месте работают аварийные службы.

Ранее очевидец сообщил, что на Рублево-Успенском шоссе упал ограничитель высоты из металлоконструкций, залитых бетоном. Конструкция обрушилась на автомобиль Hyundai Sonata.

Видео: Москва FM

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