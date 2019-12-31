Эксперт оценил транзит газа между Россией и Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik оценил подписание протокола по газовому сотрудничеству между Россией и Украиной.

По мнению эксперта, Россия продемонстрировала готовность к сотрудничеству в сфере промышленно-экономических отношений и согласилась с решением Стокгольмского арбитража.

Соглашение позволит задействовать украинскую систему газопроводов и, что важнее, не оставить людей без тепла.

"Сейчас идет отопительный сезон, и через год будет отопительный сезон, и через пять лет. Это значит, что украинская инфраструктура будет снабжаться газом и люди не будут сидеть без отопления", – отметил Бень.

Накануне появилась информация о подписании пятилетнего газового соглашения между Россией и Украиной. Пакет документов обеспечивает транзит газа с 1 января. Договоренности были достигнуты после пяти дней двусторонних переговоров в Вене.

Кроме того, 20 декабря стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно этому документу, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.

