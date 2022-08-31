Завод Paulig начал производить кофе в РФ под новым брендом

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Производство новой торговой марки Poetti запущено на бывшем заводе финской компании – производителя кофе Paulig в Тверской области, сообщает газета "Известия".

"Стандарт вкуса кофе не является объектом интеллектуальной собственности. Поэтому вкус кофе можно повторить, зная, из каких стран импортируют сырье, ингредиенты, а также обжаривают зерна и так далее", – отметил представитель ассоциации "Росчайкофе".

Ожидается, что продукция под новым брендом появится в магазинах в ближайшее время.

По данным издания, компания "Милфудс" стала правопреемником Paulig.

До этого сообщалось, что финская компания Paulig, специализирующаяся на производстве кофе, продала бизнес в РФ. Покупателем долей стал частный инвестор Викас Сой.

Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили, что кофе может подорожать в России на 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и Азии. Проблемы с урожаем связаны с засухой и заболеваниями деревьев, уточнили они.

