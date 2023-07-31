"Алмаз-Антей" импортозаместил оборудование для добычи газа на шельфе РФ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Концерн "Алмаз-Антей" уже в этом году начнет испытания и поставку первого импортозамещенного оборудования для добычи газа на континентальном шельфе РФ. Об этом сообщил директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков.

"Как обычно, любой кризис это не только трудности, но и новые возможности. Развивая гражданскую продукцию, сферы, в которые мы абсолютно четко идем, это те сферы, где сейчас необходимо импортозамещение. Например, то оборудование, которое мы разрабатываем и производим для ПАО "Газпром", ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось", – приводит его слова РИА Новости.

Шатраков заявил, что работа над оборудованием для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе ведется уже несколько лет и будет продолжаться. По его словам, уже были определены технические требования и подготовлены мощности концерна к производству оборудования. Он уточнил, что в этом году пройдут испытания и серийная поставка первых комплектов.

"Учитывая, что это оборудование никогда в России не производилось, это достаточно мощный технологический прорыв", – заключил он.

"Газпром" и "Алмаз-Антей" в 2019 году подписали долгосрочный договор на серийное производство и поставку импортозамещающего оборудования для подводной добычи нефти и газа.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" и корпорация "Росатом" завершили процесс одобрения применения отечественных воздушных фильтров для самолетов иностранного производства. В рамках проекта было освоено производство воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолета.

До этого сообщалось, что Владимир Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ – 2" в Мурманской области. Лидер страны подчеркнул, что России важны проекты по производству СПГ, поскольку благодаря им развиваются смежные отрасли и оказывается влияние на экономику государства.

Собянин: в Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов