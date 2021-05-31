В АКРА предсказали рост ставок по ипотеке до уровня 2019 года

09:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Средняя ставка по ипотеке в России к концу года вырастет максимум до 9–9,5% годовых. Об этом сообщил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в разговоре с РИА Новости.
Ранее он высказывал предположение, что до конца года ЦБ может увеличить ключевую ставку до 5,75–6%.
"С учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9–9,5%", – отметил эксперт.
Он уточнил, что таким образом стоимость ипотечного кредита может вернуться к уровню допандемийного 2019 года.
Ранее стало известно, что долги россиян по ипотечным кредитам превысили 10 триллионов рублей. По данным регулятора, в прошлом году задолженность составляла 7,98 триллиона рублей.
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