В АКРА предсказали рост ставок по ипотеке до уровня 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средняя ставка по ипотеке в России к концу года вырастет максимум до 9–9,5% годовых. Об этом сообщил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в разговоре с РИА Новости.

Ранее он высказывал предположение, что до конца года ЦБ может увеличить ключевую ставку до 5,75–6%.

"С учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9–9,5%", – отметил эксперт.

Он уточнил, что таким образом стоимость ипотечного кредита может вернуться к уровню допандемийного 2019 года.

Ранее стало известно, что долги россиян по ипотечным кредитам превысили 10 триллионов рублей. По данным регулятора, в прошлом году задолженность составляла 7,98 триллиона рублей.