В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

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Налоговый вычет в размере до 260 тысяч рублей предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку. Об этом сообщает газета "Известия".
Инициатива принадлежит федеральной риелторской сети "Этажи", предложение уже направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Предполагается, что при регистрации ипотеки деньги будут переводиться банкам, а расчет будет производиться исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления кредита.
Отмечается, что эти деньги можно будет потратить на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья и заинтересованность россиян в добросовестной оплате подоходных налогов.
Сейчас налоговый вычет можно получить только после приобретения квартиры в собственность.
Ранее адвокат Юлия Кузнецова рассказала о малоизвестных льготах для многодетных семей, в том числе ипотечных. Таким образом, если в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья имеет право на ипотеку по ставке 6%. Также многодетным семьям доступно погашение 450 тысяч рублей ипотечного долга.
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