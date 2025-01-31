Портреты Бетховена и да Винчи могут попасть на новые банкноты евро

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) утвердил концепции для двух вариантов банкнот евро нового образца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЕЦБ.

По итогам проведенного в 2023 году опроса, в котором приняли участие 365 тысяч жителей ЕС, отобрали две темы для дизайна – "Европейская культура: общие культурные пространства" и "Реки и птицы: устойчивость за счет разнообразия". Купюры номиналом 500 евро в новых проектах не предусмотрены.

В первом наборе предполагается изображать деятелей искусства и науки на одной стороне, а на другой – университеты, музеи, парки и концерты. На купюре в 5 евро может появиться певица Мария Каллас, 10 евро – композитор Людвиг ван Бетховен, 20 евро – ученая Мария Склодовская-Кюри, 50 евро – писатель Мигель де Сервантес, 100 евро – художник и ученый Леонардо да Винчи, а 200 евро – австрийская писательница Берта фон Зутнер.

Второй вариант предусматривает изображения природных пейзажей на одной стороне и здания основных органов власти Евросоюза на другой. На купюрах в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро могут разместить здания Европарламента, Еврокомиссии, ЕЦБ, Суда ЕС, Евросовета и Европейской счетной палаты.

Конкурс на лучший дизайн по каждой из концепций будет объявлен в 2025 году, а в 2026 году пройдет опрос, в котором жители выберут тематику и внешний вид купюр. Они начнут вводиться в обращение через несколько лет после утверждения их окончательного дизайна в 2026 году.

Ранее российский ЦБ заявлял, что планирует выпустить новую купюру номиналом 1 000 рублей в конце 2025 года. Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода, которая была представлена в 2023 году, останется прежней. На оборотной стороне купюры разместят российский современный теплоход "Метеор".

