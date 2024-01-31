В ЦБ РФ заявили о наличии интереса иностранцев к обмену заблокированными активами

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Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что на прошедших переговорах ЦБ увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов, придут ли они, насколько активно они будут участвовать", – сказала Шишлянникова.

По ее словам, при наличии интереса со стороны иностранных инвесторов ЦБ сможет рассчитывать на положительный исход. Под ним подразумевается высвобождение большой суммы мелких инвестиций из-под блокировки и возвращение этих средств на финансовый рынок.

Ранее стало известно, что Минфин начал создавать условия для вывода иностранными инвесторами средств в обмен на инвестиции в РФ. Сейчас в России создаются условия для абсолютной надежности инвестиций. Кроме того, в стране уже подготовлены решения для снятия ограничений для вывода инвесторами денежных средств из зарубежных юрисдикций.

