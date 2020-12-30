Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро вырос до 90,68 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Таким образом, курс европейской валюты поднялся на 47,5 копейки – до 90,6824 рубля. Курс доллара вырос на 21,9 копейки, составив 73,8757 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 33,4 копейки, достигнув 81,4387 рубля.

Финансовый аналитик Виталий Калугин ранее предположил, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах пяти процентов.

В свою очередь, экономист Михаил Хазин заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар из-за ослабления американской валюты.