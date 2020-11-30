В ЦБ заявили о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потребительская активность россиян упала до "карантинного уровня", сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что на это указывают индикаторы первых недель ноября. В Банке России поясняют, что россияне, как и весной, сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, больше тратят на продукты и лекарства.

"В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться", – добавляют в ЦБ.

Также Банк России прогнозирует, что по итогам текущего года спад российской экономики приблизится к 4%. Восстановительный рост возобновится в первом квартале 2021 года.