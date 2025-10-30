Набиуллина заявила, что в 2026 году ЦБ планирует дополнительное снижение ключевой ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России в 2026 году планирует снижение ключевой ставки, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, регулятор "видит пространство", поэтому в следующем году предполагается "некоторое дополнительное" понижение ставки.

В октябре ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 16,5% на фоне неизменного роста цен, показатели которого не превышают отметки в 4%. По прогнозу регулятора, цикл ее снижения будет продолжаться в течение всего 2026 года.

Набиуллина также отметила, что в следующем году инфляция будет снижаться к целевому уровню. В начале года она может ненадолго ускориться из-за повышения налогов, а также из-за опережающего роста коммунальных тарифов, однако это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки.