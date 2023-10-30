В Минфине не обсуждали повышение первоначального взноса по льготной ипотеке в РФ

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Минфин России не обсуждает вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что ведомство обеспокоено ситуацией, при которой после роста ключевой ставки разница между рыночной и льготной ставками по ипотеке стала значительной.

"Сейчас это не обсуждается в практическом смысле, но моя личная позиция в том, что надо это все как-то поджимать. С точки зрения оценки ситуации я с Банком России согласен", – цитирует Моисеева ТАСС.

Ранее стало известно, что Центробанк намерен обсудить с правительством РФ возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что темпы роста ипотеки в РФ достигают 30%.



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