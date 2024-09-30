Международный форум "Сделано в России" представил деловую программу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На официальном сайте Международного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Конгресс-центре "Центр международной торговли" в Москве, опубликована полная деловая программа.

Участники мероприятия смогут посетить более 20 различных сессий, включая дискуссии, экспертные сессии и мастер-классы.

"В этом году деловая программа форума сосредоточена на экономике российского экспорта в условиях многополярного мира. Мы стремились создать программу, которая будет полезной и эффективной для всех участников. Участники смогут ознакомиться с анализом рынков, оценкой экспортного потенциала и определением направлений для дальнейшего развития экспорта. Также будут обсуждены вопросы программы "Сделано в России" и ее продвижения на международной арене, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, международной кооперации и стратегических партнерств, а также развитие экспорта в креативных индустриях и подготовка кадров для экспортной деятельности", – уточнила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Ключевым мероприятием станет пленарная сессия "Карта российского экспорта. Маршрут построен". В обсуждении примут участие руководители ведущих экспортных компаний, представители государственных органов и институтов развития.

На сессии обсудят актуальные возможности для масштабирования бизнеса российских экспортеров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества.

На дискуссии "Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары" обсудят форматы продвижения с максимальным эффектом, рассмотрят регионы наибольшего спроса на российские товары и стратегии для привлечения зарубежной аудитории к российским продуктам.

Стратегии эффективного продвижения российских проектов и продуктов на экспорт, силу российского контента, ключевые аспекты выхода на международные рынки, а также методы измерения добавленной стоимости и экспортного потенциала креативных индустрий, возможности роста индустрии в современных геополитических условиях рассмотрят на сессии "Смыслы и образы. Экспортный потенциал российских креативных индустрий".

Особое внимание на деловых мероприятиях форума будет уделено анализу конкретных кейсов и презентации инструментов поддержки, которые окажутся полезными как для начинающих, так и для действующих экспортеров. Группа РЭЦ, как агент правительства Российской Федерации, активно поддерживает экспортеров и является одним из основных участников национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

На сессии, посвященной господдержке, эксперты РЭЦ расскажут про особенности применения мер поддержки, планах на 2025 год, а также ответят на вопросы участников мероприятия.

На сессии "Digital ВЭД" обсудят влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность в контексте активного изменения географии экспорта. Участники узнают, как новые цифровые финансовые инструменты повышают эффективность b2b-сегмента и стимулируют переход к цифровым платформам.

В ходе дискуссии рассмотрят ряд ключевых вопросов: как Россия взаимодействует с зарубежными партнерами на международных цифровых маркетплейсах, какие стратегии привлечения иностранных клиентов и преодоления трудностей при внедрении цифровых технологий наиболее эффективны, а также как новые инструменты упрощают торговлю с дружественными странами и какие дополнительные меры необходимы для успешной внешнеэкономической деятельности. Участники смогут выявить слабые места в своих проектах и определить пути для дальнейшего развития экспортной деятельности.

Школа экспорта РЭЦ организует дискуссию на тему "Кадры для экспорта или экспорт для кадров". Участники обсудят, как повысить интерес студентов к таким направлениям, как международный бизнес и международная экономика. Также Школа проведет мастер-класс "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов". В рамках мастер-класса запланирована установочная мини-лекция, после которой состоятся два раунда разборов.

Также запланирована сессия на тему "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта"". На ней эксперты сервиса "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт" поделятся практическими рекомендациями по эффективному использованию доступных инструментов и услуг.

На деловых мероприятиях форума соберутся представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также компании различных масштабов – от крупных до малых и средних. Участие примут российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

Кроме того, ожидаются иностранные делегации, включая представителей органов власти, ответственных за торговую политику, финансовых институтов, торговых и логистических компаний, которые обеспечивают практическую реализацию внешнеторговых сделок. Также будут присутствовать отраслевые экспортеры и предприниматели, ориентированные на сотрудничество с российскими компаниями.

Участие в форуме бесплатное.

Подробности и регистрация на официальном сайте форума.

Деловая программа форума доступна по ссылке.

Ранее стало известно, что московские производители нарастили экспорт товаров обрабатывающей и пищевой промышленности в Африку и Юго-Восточную Азию. В результате с начала 2024 года объем торговли Москвы и Индонезии вырос почти в 2 раза, если сравнивать с таким же периодом 2023 года.