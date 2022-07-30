S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины до "CC"

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до CC с CCC+. Об этом сообщает РИА новости.

Отмечается, что прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу – негативный.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с "ССС" до "С". В заявлении организации, говорится, что такое решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на 2 года.

В Fitch считают, что в стране начался процесс, подобный дефолту. Агентство также не исключает понижение рейтинга до RD (ограниченный дефолт).

В конце февраля агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "В" до "ССС".

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.