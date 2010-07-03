На горячую линию по вопросам торгового сбора поступило свыше 1500 обращений

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Более 1500 звонков от столичных предпринимателей приняла горячая линия по вопросам уплаты торгового сбора за полгода.

Горячая линия организована департаментом экономической политики и развития Москвы. Кол-центр работает с февраля ежедневно с 8:00 до 20:00.

Чаще всего вопросы касаются размера ставок торгового сбора, действующих в отношении конкретных торговых объектов, порядка применения норм законодательства и льгот по торговому сбору.

В начале июня обращений стало больше в разы. Причиной тому стало изменение с 1 июля 2019 года ставок торгового сбора. Речь идет, в частности, о снижении ставки для небольших объектов с торговыми залами площадью до 300 квадратных метров на 2–10%.

Как считает глава департамента Денис Тихонов, горячая линия – важный инструмент обратной связи с бизнес-сообществом. Он помогает решать проблемы предпринимателей в этой области.

Эффектом от введения торгового сбора в Москве за четыре года существования проекта стала легальная работа 22 тысяч торговых объектов. Выросло также качество товаров и услуг. Был сформирован дополнительный источник поступлений в бюджет: торговый сбор принес туда более 28 миллиардов рублей. Номер горячей линии: 8 (495) 539-37-77.