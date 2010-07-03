На горячую линию по вопросам торгового сбора поступило свыше 1500 обращений

Более 1500 звонков от столичных предпринимателей приняла горячая линия по вопросам уплаты торгового сбора за полгода.
Горячая линия организована департаментом экономической политики и развития Москвы. Кол-центр работает с февраля ежедневно с 8:00 до 20:00.
Чаще всего вопросы касаются размера ставок торгового сбора, действующих в отношении конкретных торговых объектов, порядка применения норм законодательства и льгот по торговому сбору.
В начале июня обращений стало больше в разы. Причиной тому стало изменение с 1 июля 2019 года ставок торгового сбора. Речь идет, в частности, о снижении ставки для небольших объектов с торговыми залами площадью до 300 квадратных метров на 2–10%.
Как считает глава департамента Денис Тихонов, горячая линия – важный инструмент обратной связи с бизнес-сообществом. Он помогает решать проблемы предпринимателей в этой области.
Эффектом от введения торгового сбора в Москве за четыре года существования проекта стала легальная работа 22 тысяч торговых объектов. Выросло также качество товаров и услуг. Был сформирован дополнительный источник поступлений в бюджет: торговый сбор принес туда более 28 миллиардов рублей. Номер горячей линии: 8 (495) 539-37-77.
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