Резиденты РФ смогут продавать банкам полученную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

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Правительство России разрешило резидентам продавать банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Центробанка. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Кабмин изменил третий пункт в "Правилах осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами", которые были утверждены в декабре 2022 года.

Теперь резиденты смогут продавать иностранную валюту уполномоченному банку и зачислять полученные средства на свой счет не по курсу ЦБ РФ. Все остальные правила расчетов остались прежними.

До этого резиденты могли продавать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу ЦБ РФ на день продажи с последующим зачислением полученной валюты РФ на свой счет.

Ранее в Госдуме сообщили, что цифровой рубль планируется использовать во внешних расчетах РФ. На данный момент идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль.

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