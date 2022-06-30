Вторая волна приема заявок на участие в программе поддержки занятости стартует 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
1 июля в Москве начнется вторая волна приема заявок от компаний на участие в программе поддержки работников и работодателей в условиях санкций. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В апреле мы запустили новый пакет мер, направленный на поддержание стабильной ситуации на столичном рынке труда. Он включает в себя программу организации постоянных, временных, общественных работ и обучение сотрудников производственных предприятий, готовых сохранить занятость персонала. <...> Компании заинтересовались программой, поэтому мы приняли решение запустить второй этап приема заявок", – сказала она.
По ее словам, участниками первого этапа стали 140 компаний, в том числе Главархив, Московский метрополитен, "Почта России", сеть магазинов "Магнит", рестораны "Теремок", центры "Мои документы". Благодаря им в городе было создано больше 15 тысяч рабочих мест для людей, которые в последние месяцы потеряли работу или оказались под риском увольнения.
Желающие принять участие в отборе компании должны будут подать заявку во флагманском центре "Моя работа" и пройти проверку на соответствие критериям программы. Заявки принимаются до 7 июля.
Для участников при этом предусмотрены субсидии. Так, организации, которые смогут трудоустроить больше 200 человек получат частичную компенсацию затрат на зарплаты, страховые взносы и оснащение рабочих мест. А компаниям, которые в течение трех месяцев примут на работу свыше 300 специалистов и проведут их адаптацию, предоставят гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.
Ранее вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, что с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест в Москве увеличилось на 288 тысяч (4%), преодолев отметку в 8 миллионов. Больше всего за этот период увеличилось число специалистов в IT-секторе – на 30%.
В столице 1 июля вновь откроют прием заявок на господдержку на рынке труда – Ракова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: