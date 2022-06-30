Вторая волна приема заявок на участие в программе поддержки занятости стартует 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

1 июля в Москве начнется вторая волна приема заявок от компаний на участие в программе поддержки работников и работодателей в условиях санкций. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В апреле мы запустили новый пакет мер, направленный на поддержание стабильной ситуации на столичном рынке труда. Он включает в себя программу организации постоянных, временных, общественных работ и обучение сотрудников производственных предприятий, готовых сохранить занятость персонала. <...> Компании заинтересовались программой, поэтому мы приняли решение запустить второй этап приема заявок", – сказала она.

По ее словам, участниками первого этапа стали 140 компаний, в том числе Главархив, Московский метрополитен, "Почта России", сеть магазинов "Магнит", рестораны "Теремок", центры "Мои документы". Благодаря им в городе было создано больше 15 тысяч рабочих мест для людей, которые в последние месяцы потеряли работу или оказались под риском увольнения.

Желающие принять участие в отборе компании должны будут подать заявку во флагманском центре "Моя работа" и пройти проверку на соответствие критериям программы. Заявки принимаются до 7 июля.

Для участников при этом предусмотрены субсидии. Так, организации, которые смогут трудоустроить больше 200 человек получат частичную компенсацию затрат на зарплаты, страховые взносы и оснащение рабочих мест. А компаниям, которые в течение трех месяцев примут на работу свыше 300 специалистов и проведут их адаптацию, предоставят гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.

Ранее вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, что с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест в Москве увеличилось на 288 тысяч (4%), преодолев отметку в 8 миллионов. Больше всего за этот период увеличилось число специалистов в IT-секторе – на 30%.

