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Нидерландская GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях, говорится в заявлении компании.

"Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты", – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что российский холдинг "Газпром" уведомил нидерландских партнеров о прекращении поставок сырья с 31 мая. В итоге по текущему контракту компания не получит два миллиарда кубометров газа.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ.

