Датская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Датская энергетическая компания Orsted заявила, что не будет платить за российских газ в рублях. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.
"По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, мы неоднократно сообщали "Газпром экспорту", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Orsted", – говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что прекращение поставок газа нарушит контракт. При этом отмечается, что, если это все же произойдет, Дания будет покупать газ на европейском рынке.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.
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