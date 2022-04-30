Володин оценил решение приостановить поставки газа РФ в некоторые страны Европы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставку российского газа в некоторые европейские страны, сообщает РИА Новости.

"Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран", – сказал он.

Володин подчеркнул, что при этом все больше стран договариваются с Москвой об оплате газа в рублях.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании от Польши и Болгарии, после чего "Газпром" приостановил поставки в эти страны. Также от оплаты газа в рублях отказались в Чехии.

Главный экономист японского банка Mizuho Сюнсукэ Кобаяси ранее заявил, что миру грозит конец света в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Он отметил, что при остановке трубопроводов из РФ потребуется новая инфраструктура.

