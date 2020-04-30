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Экономика

07:29

Цена нефти марки Brent прибавила 10%

экономика финансы

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE взлетела на 10%.

По данным на 6:59 по московскому времени ее стоимость составила 26,66 доллара за баррель.

К 7:04 цена на Brent чуть замедлила рост и торговалась на отметке 26,5 доллара за баррель. Это на 9,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Представитель Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев предположил, что цены на нефть до конца 2020 года могут восстановиться до уровня 60 долларов за баррель.

По словам эксперта, восстановление мирового рынка нефти зависит от разработки универсальной и надежной вакцины против коронавируса. Он также отметил, что при подобном сценарии стабильная положительная динамика придется на осень и уже к зиме можно ожидать заявленной экспертом цены на нефть в размере до 60 долларов за баррель.

Ранее цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала до 20,76 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI опустилась еще ниже, до 15,27 доллара за аналогичный объем.

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