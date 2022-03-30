ФАС проверяет крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого повышения цен

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Федеральная антимонопольная служба проводит проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого повышения цен и сокращения товара в торговых сетях. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Проверки проводят в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея" и ООО "Сударушка".
"ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Кроме того, антимонопольный орган проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли", – говорится в сообщении.
В случае нарушения закона компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего в стране производителя сахара "Продимекс". В службе считают, что компания координировала свою деятельность в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.
До этого антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.
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