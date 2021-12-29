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Экономика

20:44

Минсельхоз исключил дефицит вина в России

экономика

Фото: depositphotos/Sonar

Минсельхоз РФ исключил возможность возникновения в России дефицита вина из-за изменения механизма регулирования рынка винодельческой продукции с 1 января 2022 года. По данному вопросу глава ведомства Дмитрий Патрушев провел совещание с представителями других министерств, бизнеса и торговых сетей.

"Предпосылки для возникновения ее дефицита (винодельческой продукции. – Прим. ред.), а также перебоев в импортных поставках отсутствуют", – отметили в пресс-службе Минсельхоза.

Там напомнили, что поправки в законодательство, регулирующее российский рынок вина, вступили в силу еще в июле, однако производителям было дано время на то, чтобы внести изменения в документацию. Большинство поставщиков уложились в рамки переходного периода, однако в случае необходимости дополнительные объемы вина на рынок поставят российские производители.

2 июля 2021 года были приняты поправки в закон 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Они предусматривают, что термин "шампанское" разрешается применять только к продукции российского производства. Остальные напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".

В России подорожало игристое вино

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