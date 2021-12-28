В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РФ

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В России не ожидается дефицита вина из-за установленной законом классификации винодельческой продукции. Об этом заявил глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что отраслевые союзы и ассоциации, а также импортеры вина направили премьер-министру России письмо, в котором попросили продлить на год мораторий на изменения в классификации винодельческой продукции. По мнению авторов, это поможет избежать убытков для отрасли и бюджета страны.
"Как мы видим из сегодняшних публикаций, практически двух имевшихся лет не хватило отдельным участникам винного рынка для адаптации своего бизнеса к новому законодательству", – объяснил Киселев.
Он подчеркнул, что закон "О виноградарстве и виноделии" был подписан президентом в декабре 2019 года. При этом его вступление в силу произошло лишь через полгода – летом 2020.
"В отличие от иностранных производителей и представляющих их интересы на нашем рынке виноторговых компаний, российские виноделы добросовестно исполнили закон и полностью готовы обеспечить своих потребителей прекрасными игристыми и тихими винами в новом 2022 году", – подчеркнул Киселев.
По его мнению, залежавшиеся на полках иностранные вина не нужно уничтожать. Вместо это имеет смысл снабдить товары новой информацией в соответствии с правилами.
Киселев добавил, что поводы для паники в данном вопросе отсутствуют.
"В новый год мы точно войдем без пустых полок в отделах вина", – заключил спикер.
Ранее в Роскачестве заявили, что на мировом рынке сложился дефицит вина. В этой связи эксперты высказали предположение, что вина Италии и Франции могут подорожать на 30%.
В России подорожало игристое вино
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