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Экономика

19:52

Росстат оценил уровень инфляции в России по итогам 2021 года

экономика

Фото: depositphotos/blinow61

В 2021 году инфляция в России составила 8,39%. Индекс потребительских цен стал максимальным с 2015 года. Соответствующую оценку дал Росстат.

"По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года – 108,39% (в декабре 2020 года – 100,83%, с начала года – 104,91%)", – говорится в сообщении.

За декабрь продовольственные товары подорожали на 1,36%. За год их стоимость увеличилась на 10,62%. Подорожание непродовольственных товаров происходило медленнее: на 0,64 и 8,58% соответственно.

Стоимость услуг в декабре увеличилась на 0,26%. За год прирост составил 4,98%. Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь будут представлены 12 января.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. Она отметила, что продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты – на 19,4%. Увеличилась также стоимость автомобилей и стройматериалов. Однако, по словам Набиуллиной, с сентября цены не только замедлились, но и начали снижаться.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что инфляция – головная боль правительства РФ. Она нивелирует рост российской экономики, что создает проблемы властям. Однако с подобной ситуацией сегодня сталкивается весь мир, поэтому Россия никак не может ее избежать.

Годовая инфляция в России приблизится к шестилетнему рекорду

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