Росстат изменит методику расчета недельной инфляции

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С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в формулу расчета еженедельной инфляции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Теперь инфляцию будут рассчитывать по тому же алгоритму, который применяется для расчета месячного индекса потребительских цен. По мнению экспертов, это позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц.

В Росстате также перенесли еженедельную регистрацию цен с понедельника на пятницу, что позволило скорректировать процедуру. Такое решение также позволяет учитывать цены на продовольственных рынках, которые в начале недели обычно не работают.

Кроме того, ведомство будет отслеживать цены на бензин и дизельное топливо не только в региональных центрах, но и во всех наблюдаемых городах.

Ранее россиян предупредили о новой волне инфляции в первом квартале 2022 года. Как объяснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, инфляция будет связана с эффектом низкой базы.

Кроме того, на рост цен окажут влияние индексация тарифов, акцизов на табак и алкоголь, а также маркировка.

