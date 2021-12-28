Росстат изменит методику расчета недельной инфляции

Фото: depositphotos/minervastock
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в формулу расчета еженедельной инфляции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Теперь инфляцию будут рассчитывать по тому же алгоритму, который применяется для расчета месячного индекса потребительских цен. По мнению экспертов, это позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц.
В Росстате также перенесли еженедельную регистрацию цен с понедельника на пятницу, что позволило скорректировать процедуру. Такое решение также позволяет учитывать цены на продовольственных рынках, которые в начале недели обычно не работают.
Кроме того, ведомство будет отслеживать цены на бензин и дизельное топливо не только в региональных центрах, но и во всех наблюдаемых городах.
Ранее россиян предупредили о новой волне инфляции в первом квартале 2022 года. Как объяснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, инфляция будет связана с эффектом низкой базы.
Кроме того, на рост цен окажут влияние индексация тарифов, акцизов на табак и алкоголь, а также маркировка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: