Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" об инвестициях США

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Заявление главы "Нафтогаза"Андрея Коболева о готовности американских компаний инвестировать миллиарды долларов в газотранспортную систему (ГТС) Украины оценил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Я думаю, что единственная правдивая здесь мысль заключается в том, что Украина хочет, чтобы американцы заинтересовались. Все остальное − большая ложь", − подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Аналитик напомнил, что в "Нафтогазе" с 2014 года не перестают говорить о каких-то иностранных инвесторах, которые якобы вот-вот придут, "починят трубу, купят ее, дадут много денег". Тем не менее, на самом деле "ни одна иностранная компания не войдет в капитал, не даст кредитов, пока не будет гарантии долгосрочной загрузки этой ГТС", пояснил Юшков.

По его мнению, на этом фоне разговоры украинской стороны об инвесторах из США выглядят "вдвойне абсурдно". Эксперт отметил, что прежде американцы "еще могли входить в подобные активы и, покупая доли, получать деньги от "Газпрома" за прокачку газа", но теперь им это не нужно. "Никто ничем не интересуется, иначе украинцы бы уже давно все продали", − подытожил аналитик.

В конце декабря глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также предупредил о возможных трудностях с закупками газа в начале 2019 года. По его словам, в уходящем году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток и войдет в 2019 год с минимальными остатками денежных средств. При этом министр энергетики РФ Александр Новак пообещал, что европейских потребителей обеспечат российским газом в необходимых объемах.