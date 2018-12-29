Курс евро поднялся до 80 рублей впервые с 14 сентября

Курс евро на торгах Московской биржи в субботу, 29 декабря, поднялся на 0,41% до отметки в 80 рублей впервые с 14 сентября. Курс доллара по состоянию на 15.36 по московскому времени повышался на 14 копеек – до 69,66 рубля.
Ослабление рубля происходит в том числе на фоне падения стоимости нефти. 24 декабря стоимость фьючерса на нефть Brent упала на 3,59% – до 51,89 доллара за баррель впервые с 4 сентября 2017 года.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявил, что ведомство ищет способы защиты рубля. Среди них он назвал таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования и защиту от волатильности на мировых сырьевых рынках.
В середине декабря Сбербанк выпустил отчет, в котором ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Аналитики Сбербанка считают, что в ближайшие годы за доллар будут давать от 65 до 70 рублей, хотя ранее называлась цифра в 67 рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.