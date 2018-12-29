Курс евро поднялся до 80 рублей впервые с 14 сентября

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро на торгах Московской биржи в субботу, 29 декабря, поднялся на 0,41% до отметки в 80 рублей впервые с 14 сентября. Курс доллара по состоянию на 15.36 по московскому времени повышался на 14 копеек – до 69,66 рубля.

Ослабление рубля происходит в том числе на фоне падения стоимости нефти. 24 декабря стоимость фьючерса на нефть Brent упала на 3,59% – до 51,89 доллара за баррель впервые с 4 сентября 2017 года.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявил, что ведомство ищет способы защиты рубля. Среди них он назвал таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования и защиту от волатильности на мировых сырьевых рынках.

В середине декабря Сбербанк выпустил отчет, в котором ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Аналитики Сбербанка считают, что в ближайшие годы за доллар будут давать от 65 до 70 рублей, хотя ранее называлась цифра в 67 рублей.