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Цена нефти Brent опустилась ниже $52 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Это произошло впервые с сентября 2017 года, отмечают эксперты.

Согласно данным лондонской биржи, 24 декабря стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в феврале 2019 года упала на 3,59% – до 51,89 доллара за баррель. До такой отметки цена на нефть не опускалась с 4 сентября прошлого года.

На прошлой неделе цены на нефть также демонстрировали снижение. В частности, нефть марки Brent потеряла в цене более чем 5%. По мнению аналитиков, стоимость "черного золота" падает на фоне волатильности фондовых рынков. Вечером 20 декабря цена февральских фьючерсов Brent уменьшалась до 54,33 доллара за баррель, а стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI – до 45,92 доллара за баррель, то есть на 4,67%.