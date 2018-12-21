Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 декабря, 22:26 (обновлено 21.12.2018 07:13)

Нефть марки Brent упала в цене более чем на 5%

экономика

20 декабря, 22:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/carloscastilla

По данным торгов, нефтяные цены продолжают снижение. Нефть марки Brent упала в цене более чем на 5% на фоне волатильности фондовых рынков.

По состоянию на 22:19 по Москве цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась до 54,33 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,67%, до 45,92 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 3,93%, составив 54,99 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 55 долларов 18 сентября 2017 года.

В начале декабря страны ОПЕК пришли к соглашению о сокращении добычи на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года. Россия согласилась сократить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки.

Позже государствам, не являющимся членами организации, также будет предложено снизить добычу на 400 тысяч баррелей. Информацию подтвердил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. Он отметил, сокращение для каждой страны ОПЕК+ составит 3%.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика