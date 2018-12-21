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По данным торгов, нефтяные цены продолжают снижение. Нефть марки Brent упала в цене более чем на 5% на фоне волатильности фондовых рынков.

По состоянию на 22:19 по Москве цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась до 54,33 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,67%, до 45,92 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 3,93%, составив 54,99 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 55 долларов 18 сентября 2017 года.

В начале декабря страны ОПЕК пришли к соглашению о сокращении добычи на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года. Россия согласилась сократить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки.

Позже государствам, не являющимся членами организации, также будет предложено снизить добычу на 400 тысяч баррелей. Информацию подтвердил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. Он отметил, сокращение для каждой страны ОПЕК+ составит 3%.