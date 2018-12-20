Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 55 долларов

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На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале опустилась на 3,93%, составив 54,99 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 55 долларов 18 сентября 2017 года.

Цена фьючерса на нефть марки WTI упала на 4,07%, до 46,21 доллара за баррель. В последний раз цены находились на таком уровне в конце августа прошлого года.

18 декабря стоимость нефти марки Brent понизилась до 56,99 доллара за баррель. Прежде этот показатель не опускался ниже 58 долларов с октября 2017 года.