Цена нефти Brent упала ниже $57 впервые с 20 октября

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года упала на 4,6 процента.

Теперь она достигла 56,99 доллара за баррель, передает ТАСС. До этого цена опускалась ниже 58 долларов за баррель только 20 октября 2017 года.

В начале декабря СМИ распространили информацию, что страны ОПЕК решили сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки. После этого нефть марки Brent подорожала на 5%.