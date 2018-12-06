Страны ОПЕК предварительно договорились о сокращении добычи нефти

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Государствам, входящим в ОПЕК, удалось прийти к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на одного из делегатов.

Отмечается, что с итоговыми объемами сокращения члены организации еще не определились.

На встрече 5-7 декабря в Вене министры ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году. Они хотят избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в Соединенных Штатах Америки и смягчения санкций против Ирана.

Ранее котировки нефти Brent упали на фоне встречи министров ОПЕК+. Согласно данным торгов, на 13:40 по Москве цена за баррель составила 58,8 доллара.

В начале месяца секретариат ОПЕК рекомендовал государствам картеля в 2019 году сократить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки в сравнении с октябрем текущего года. Если сокращение произойдет, то соотношение спроса и предложения придет к балансу, уверены в организации.