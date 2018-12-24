Глава Минэкономразвития назвал механизмы защиты рубля

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о механизмах защиты рубля.
В интервью RT министр подчеркнул, что механизмы поддержки российской валюты постоянно совершенствуются. В их числе Орешкин назвал таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования, а также "механизм, предохраняющий Россию от волатильности на мировых сырьевых рынках". "Именно эти механизмы и защищают рубль, придавая ему устойчивости", – подчеркнул министр.
В конце прошлой недели курс доллара на Московской бирже превысил 69 рублей впервые с начала сентября 2019 года. По мнению экспертов, ослабление рубля во многом связано с удешевлением нефти. В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,14% и составила 53,74 доллара за баррель.
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