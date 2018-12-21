Курс доллара превысил 69 рублей впервые с начала сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс американской валюты к рублю в ходе торгов вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 20:30 по Москве он достиг отметки в 69,001 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В последний раз курс доллара находился выше 69 рублей 12 сентября 2018 года.

Курс евро укрепился на 0,29% и составил 78,55 рубля. Эксперты отмечают, что ослабление рубля происходит на фоне удешевления нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,14% и составила 53,74 доллара за баррель.

В начале декабря специалисты Сбербанка изменили прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019–2020 годы.

В настоящее время Сбербанк ожидает, что в ближайшие годы за американскую валюту будут давать от 65 до 70 рублей. До этого эксперты полагали, что в 2019 году курс останется на уровне 66,5 рубля за доллар, а в 2020-м – 67 рублей за валюту США. В то же время Сбербанк прогнозирует, что в обозначенный период уровень инфляции составит 4–5%. При этом прежде ожидания по этому показателю не превышали 4,4%.