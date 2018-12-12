Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции

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Специалисты Сбербанка изменили прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию вице-президента, директора департамента стратегии и развития финансовой организации Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.

В настоящее время Сбербанк ожидает, что в ближайшие годы за американскую валюту будут давать от 65 до 70 рублей. До этого эксперты полагали, что в 2019 году курс останется на уровне 66,5 рубля за доллар, а в 2020-м – 67 рублей за валюту США.

В то же время Сбербанк прогнозирует, что в обозначенный период уровень инфляции составит 4–5%. При этом прежде ожидания по этому показателю не превышали 4,4%.

Цену нефти марки Urals Сбербанк ожидает на уровне 60–65 долларов за баррель, что лучше значений, которые были в стратегии.

Помимо этого, организация прогнозирует рост ВВП в пределах 1,4–2%. В предыдущем прогнозе Сбербанк ожидал рост ВВП на уровне 1,6% в 2019 году и 1,7% в 2020 году.

Ранее было обнародовано исследование Центробанка, согласно которому инфляция в России к концу ноября ускорилась и достигнет 4% до конца 2018 года. Регулятор отметил, что краткосрочные проинфляционные риски остаются повышенными из-за произошедшего в 2018 году ослабления рубля к основным валютам и предстоящего повышения базовой ставки НДС.