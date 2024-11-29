"Коммерсант": в России подорожает майонез

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Отпускная стоимость продукции одного из производителей майонеза в России увеличится с 15 декабря, передает "Коммерсант".

Компания уже уведомила ритейлеров о скором повышении цен. По информации издания, цена вырастет на 21 наименование продукции, а также на 4 позиции майонезных соусов. Причиной роста стоимости майонеза называют подорожание ингредиентов, включая подсолнечное масло.

При этом, по словам собеседника газеты на розничном рынке, поднять цены вскоре могут и другие крупные производители майонеза, правда, уже в следующем году. Пока увеличение стоимости некоторых производителей не оказало заметного влияния на розничный рынок.

Между тем в "Руспродсоюзе" заметили, что средняя стоимость майонеза в России сейчас составляет 290,8 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что в России подорожало подсолнечное масло. Рост цен был зафиксирован после того, как его экспортная стоимость при поставке из Новороссийска за месяц увеличилась на 11%. При этом за год показатель вырос на 43,2%.

По данным журналистов, повышению спроса на подсолнечное масло также способствует рост мировых цен на пальмовое масло. С начала 2024 года стоимость этого продукта выросла практически на треть.

