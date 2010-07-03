Жалоба по "Северному потоку – 2" поступила в Датский апелляционный совет

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Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства (DEA) по "Северному потоку – 2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря совета Эллен Эвиг Юргенссен.
Юргенссен уточнила, что жалоба была подана в установленные для подачи таких документов сроки. По ее словам, в среднем совет принимает решение по апелляции в течение 17 месяцев.
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о своей намеренности обжаловать разрешение на строительство "Северного потока – 2". Он отмечал, что Киев мог бы оспорить решение DEA с экологической точки зрения.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
Нынешнее соглашение по газовому транзиту истечет 31 декабря 2019 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе между сторонами идет обмен коммерческими предложениями, однако время на принятие решения ограничено.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, в свою очередь, отметил, что "Газпром" предложил "Нафтогазу" льготные условия по договору. Украинской стороне остается решить, готовы ли на них согласиться и есть ли иные варианты решения проблемы с коммерческой точки зрения.
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