ФАС отметила высокую эффективность проконкурентных московских практик

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Белую книгу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) включили 13 проконкурентных московских практик. Эксперты отметили их высокую эффективность в сфере конкурентной политики. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В Белой книге ФАС ежегодно отмечают лучшие региональные достижения в сфере конкурентной политики. Из 52 практик, включенных в нее по итогам 2023-го, четверть относится к Москве. Это подтверждает эффективность нашей работы по внедрению в экономическую жизнь города инструментов, способствующих развитию конкуренции и улучшению условий ведения бизнеса", – отметила вице-мэр.

По словам Багреевой, в ФАС отметили информационно-аналитическую систему "Тариф", а также практику перевода в электронный вид всего цикла продажи земельных участков под индивидуальное жилищного строительство (ИЖС).

С помощью "Тарифа" удалось полностью автоматизировать процесс подачи тарифных заявок, а также прохождение экспертизы и получение тарифных решений для регулируемых компаний столицы. Более 90 процентов организаций, использующих "Тариф", оказались полностью довольны работой сервиса.

В свою очередь, практика перевода в электронный вид полного цикла продажи земельных участков для ИЖС позволила в прошлому году продать 101 участок, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, данная практика привлекла инвестиций на сумму около одного миллиарда рублей в столичную экономику, а также позволила расширить географию участников торгов. Так, участниками аукционов становятся не только москвичи, но и жители других регионов, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Также ФАС добавил в Белую книгу три проекта департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Все они направлены на укрепление столичной промышленности и российского технологического суверенитета.

"По поручению Сергея Собянина город активно содействует развитию инвестиционного потенциала. Например, в прошлом году был введен механизм зеленого коридора, благодаря которому время строительства объектов промышленной инфраструктуры сокращается практически вдвое. Им воспользовались уже более 100 проектов – это значит, что свыше 100 предприятий в столице откроются раньше запланированного срока", – поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, производственным организациям также доступна экспортная поддержка, реализуемая центром "Моспром". Кроме того, для повышения эффективности взаимодействия бизнеса и органов власти в 2014 году был запущен московский инвестиционный портал, где позже появилась инвестиционная карта, на основе которой была разработана российская инвестиционная карта.

В Белую книгу также был добавлен "Инвестиционный калькулятор города Москвы" – бесплатный электронный сервис, в котором любой может рассчитать примерный объем средств, необходимых для создания нового или развития уже существующего промышленного производства.

В прошлом году ФАС признала лучшими 10 проконкурентных практик Москвы. Так, например, в Белой книге отметили открытие онлайн-сервиса "Банк технологий", пилотный проект для старшеклассников "Культура конкуренции", развитие промышленного туризма с помощью проекта "Открой#Моспром".