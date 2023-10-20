ФАС признала лучшими 10 проконкурентных практик Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в Белой книге отметила самые эффективные столичные подходы в области конкурентной политики за прошлый год, в нее попали 10 проконкурентных практик города. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва постоянно разрабатывает и запускает новые проекты, технологии, учебные программы для развития конкуренции. В Белой книге отметили открытие онлайн-сервиса "Банк технологий", пилотный проект для старшеклассников "Культура конкуренции", развитие промышленного туризма с помощью проекта "Открой#Моспром" и другие, уточнил он.

В частности, проект "Культура конкуренции" для учеников 9–11-х классов помог школьниках осознать важность создания свободной конкурентной среды и овладеть полезными практическими навыками. В прошлом году программу в пилотном формате внедрили в 10 столичных школ, в ней поучаствовали 250 учеников, поделился руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Проект разрабатывали для учащихся старших предпринимательских классов, чтобы продемонстрировать ребятам, что конкуренция проявляется практически во всех жизненных сферах. При помощи программы школьники могут разобраться в таких понятиях, как прозрачность и честность городских торгов и закупок, рыночные механизмы.

Помимо этого, ФАС отметила два московских решения в сфере популяризации и поддержки промышленности. Первым стало предоставление льготной ставки аренды земельных участков в размере один рубль в год. Вторым – развитие промышленного туризма в рамках проекта "Открой#Моспром". Последний знакомит желающих с деятельностью предприятий московской промышленности.

В Белой книге отметили результаты работы сервиса для бизнеса "Банк технологий", помогающего подбирать инструменты, технологии, IT-решения для развития или модернизации предприятия.

Сервис запустили в 2020 году, сейчас в нем представлено более 420 технологических решений, напомнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его информации, наибольшей популярностью пользуются промышленные роботы и VR-технологии.

Также ФАС упомянула проекты департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В частности, онлайн-сервис "Бизнес-боксы", который является мерой поддержки предпринимателей и акселерационной программой по адаптации экспортных стратегий в изменившихся экономических условиях Global Gate.

Помимо этого, высоко было оценено решение по формированию цифровых паспортов объектов капитального строительства и программа по поиску и отбору перспективных решений для городского транспорта Road Show.

Отмечена была и работа столичного правительства по поддержке в сфере инноваций на примере деятельности Московского инновационного кластера и проекта "Карта инновационных решений".

Ранее сообщалось, что столичные инвесторы смогут купить коммерческое помещение свободного назначения в районе Хамовники. Здание выставлено на торги и расположено по адресу Комсомольский проспект, дом 15, строение 2.

Также стало известно, что столичные предприниматели в результате торгов арендовали у города 21 земельный участок для строительства спортивных объектов за последние пять с половиной лет. Часть спортивных объектов уже ввели в эксплуатацию. Например, в деревне Марушкино поселения Марушкинского в ТиНАО построен физкультурно-оздоровительный комплекс "Снегирь Арена".

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