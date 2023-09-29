Союз мукомолов предупредил о возможном снижении объемов ржаного хлеба на рынке РФ

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В 2023 году объемы урожая ржи в России могут снизиться до 1,8 миллиона тонн, что может привести к сокращению объемов продукта на российском рынке. Об этом сообщил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко.

"В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн тонн, ржи 1–3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема – рожь 3-го класса", – цитирует его "Интерфакс".

Подобное обстоятельство может стать причиной сокращения объемов продукта на российском рынке, что, в свою очередь, приведет к подорожанию бородинского хлеба. По словам Свириденко, сейчас в стране производится всего 10% ржаной муки в соотношении с пшеничной.

Председатель комиссии ТПП по АПК, академик РАН Петр Чекмарев сообщил, что сейчас стоимость ржи за тонну составляет порядка пяти тысяч рублей. Он считает, что текущий год будет "провальным", поскольку покупатели ржи хотят приобретать ее дешево, а для этого нужна сбалансированность в цене.

При этом в пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что ожидаемого урожая ржи в два миллиона тонн будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности производителей муки и хлеба. Импорт ржи в Россию находится на минимальном уровне.

В апреле 2023 года стало известно, что цены на пшеничный и ржаной хлеб в России выросли более чем на 4 рубля за килограмм. При этом в 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерновых – 155 миллионов тонн. К причинам повышения стоимости продукта относили логические проблемы и удорожание оборудования на хлебозаводах.

