Политолог поддержал идею нацпроекта по привлечению в РФ иностранных специалистов

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов положительно оценил идею создать в России нацпроект по привлечению молодых иностранных специалистов. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

Политолог отметил, что сегодня в условиях внешнего давления России важно развиваться, уделяя большое внимание высоким технологиям. По его словам, у россиян есть потенциал для собственных научных открытий. Тем не менее опыт других людей будет для них полезен, уверен он.

"Новый взгляд на вещи будет способствовать интеллектуальному обогащению россиян, расширению сознания специалистов <...> и позволит двигаться вперед и идти в ногу со временем", – сказал Орлов.

С инициативой создать нацпроект по привлечению в РФ молодых специалистов из-за рубежа ранее выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он привел в пример СССР, который в 1930-х годах во время промышленного бума прибегал к такой практике из-за недостатка высококвалифицированных кадров.

