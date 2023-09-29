В ГД призвали создать нацпроект по привлечению молодых иностранных специалистов

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать госмеханизм поиска и привлечения в российскую экономику молодых специалистов из зарубежных стран. Соответствующее письмо он направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, пишет RT.

Он подчеркнул, что многие иностранные государства, которые хотят поддерживать динамичное развитие своих национальных экономик, в частности, оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичных секторов, используют селекционные механизмы по поиску и привлечению перспективной молодежи из других стран.

Для этого применяются системы грантов и иных финансовых стимулов, создаются госпрограммы, аффилированные с правительствами международные некоммерческие организации, сказано в обращении.

Законодатель напомнил, что подобные механизмы использовались Советским Союзом в 30-х годах прошлого века во время промышленного бума и необходимости поиска многочисленных высококвалифицированных кадров. В страну привлекали тысячи молодых специалистов, особенно инженеров.

По мнению Сухарева, РФ находится в условиях внешнего негативного воздействия стран Запада, в которых она должна сохранить собственный научно-интеллектуальный потенциал, создавать комфортные условия труда и жизни для российских молодых специалистов.

При этом, продолжил он, нельзя игнорировать возможности привлечения иностранных специалистов. Их интеллектуальные возможности, знания и опыт представляют значительный интерес для российской науки и экономики.

В связи с этим депутат попросил рассмотреть возможность создания проекта по поиску и селекции перспективной иностранной молодежи и формированию механизмов, которые бы стимулировали ее к переезду в Россию для дальнейшего обучения и работы.

Между тем по итогам первого полугодия 2023 года номинальная заработная плата выросла во всех регионах России. Ожидается, что до 2026 года положительная динамика сохранится во всех регионах. Наибольший рост в среднесрочной перспективе прогнозируется в Кемеровской и Челябинской областях, в Дагестане, Забайкальском крае, в Мордовии и Воронежской области.

Владимир Путин при этом подчеркнул, что доходы россиян, включая реальные зарплаты, начали расти, однако они пока достаточно скромные.

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